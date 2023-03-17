Сарри – о вылете из Лиги конференций: «Лацио» недостаточно хорош, чтобы играть сразу в двух турнирах»

Рулевой «Лацио» Маурицио Сарри считает, что его команда страдает от нехватки ресурсов.

Коллектив из Рима завершил еврокубковую кампанию на стадии 1/8 финала Лиги конференций, дважды уступив нидерландскому АЗ с одинаковым счётом – 1:2.

«Мы оставались в игре, пока соперник не сравнял счёт – после этого команда потеряла концентрацию и лишилась уверенности, хотя до конца оставалось ещё 55 минут.

Очевидно, что «Лацио» не располагает составом, необходимым для участия более чем в одном турнире. Нас наказывают каждый раз, когда мы вносим пять-шесть изменений. Впереди много работы», – сказал в интервью Sky Sport Сарри.