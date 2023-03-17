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Лига конференций

«Андерлехт» наказал «Вильярреал» за слабую реализацию моментов

17 Марта 2023 • 01:09 Комментировать
Вильярреал
0:1
Андерлехт
окончен

За выход в четвертьфинал Лиги конференций сражались «Вильярреал» и «Андерлехт». Испанцам нужно было просто победить, и они нанесли полтора десятка ударов. Но Херард Морено попал в перекладину, часть моментов была растранжирена, и чудеса в рамке творил голкипер гостей. А ближе к концу матча Ислам Слимани легко завершил быструю контратаку гостей.

1:0, и бельгийцы в следующем раунде.

Протокол игры  
Вильярреал0:1Андерлехт
  73'Слимани Ислам (0:1)
Рейна ПепеФойт ХуанМанди АиссаКуэнка Хорхе  78'Морено АльбертоТеррац Рамон 59' (Ло Чельсо Джовани ( 59') Парехо ДаниэльБаэна АлехандроЧуквезе СамуМорено Херард 72' (Джексон Николас ( 72') Моралес Луис 71' (Пино Йереми ( 71'  69')
Запасные: Йоргенсен ФилипJorge PascualФемения КикоАльбиоль РаульМохика ХоанПедраса АльфонсоТригерос МануэльТоррес Пау II
Вербрюгген БартМурильо Микаэль  18'Дебаст ЗеноВертонген ЯнН'Диайе МуссаВерсхарен Яри  66' 75' (Арнстад Кристиан ( 75') Диавара АмадуРафаэлов Лиор 63' (Слимани Ислам ( 63'  70') Дрейер АндерсРаман Бенито 63' (Ашимеру Маджид ( 63'  82') Амузу Френсис 86' (Струйкенс Марио ( 86')
Запасные: Коосеманс КолинАнгуло НильсонАбдулразак ИсхакСадики НоаЛеони ТеоСарделла КиллианСтассин ЛукасВан Кромбрюгге Хендрик
16 марта. Стадион "Эстадио де ла Керамика".

 

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Вильярреал Андерлехт
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