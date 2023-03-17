«Андерлехт» наказал «Вильярреал» за слабую реализацию моментов

За выход в четвертьфинал Лиги конференций сражались «Вильярреал» и «Андерлехт». Испанцам нужно было просто победить, и они нанесли полтора десятка ударов. Но Херард Морено попал в перекладину, часть моментов была растранжирена, и чудеса в рамке творил голкипер гостей. А ближе к концу матча Ислам Слимани легко завершил быструю контратаку гостей.

1:0, и бельгийцы в следующем раунде.