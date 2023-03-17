«Андерлехт» наказал «Вильярреал» за слабую реализацию моментов

За выход в четвертьфинал Лиги конференций сражались «Вильярреал» и «Андерлехт». Испанцам нужно было просто победить, и они нанесли полтора десятка ударов. Но Херард Морено попал в перекладину, часть моментов была растранжирена, и чудеса в рамке творил голкипер гостей. А ближе к концу матча Ислам Слимани легко завершил быструю контратаку гостей.
1:0, и бельгийцы в следующем раунде.
Протокол игры
|73'Слимани Ислам (0:1)
Рейна Пепе•Фойт Хуан•Манди Аисса•Куэнка Хорхе• 78'Морено Альберто•Террац Рамон59' (Ло Чельсо Джовани (59') •Парехо Даниэль•Баэна Алехандро•Чуквезе Саму•Морено Херард72' (Джексон Николас (72') •Моралес Луис71' (Пино Йереми (71') 69'
Вербрюгген Барт•Мурильо Микаэль• 18'Дебаст Зено•Вертонген Ян•Н'Диайе Мусса•Версхарен Яри 66'75' (Арнстад Кристиан (75') •Диавара Амаду•Рафаэлов Лиор63' (Слимани Ислам (63') • 70'Дрейер Андерс•Раман Бенито63' (Ашимеру Маджид (63') • 82'Амузу Френсис86' (Струйкенс Марио (86')
16 марта. Стадион "Эстадио де ла Керамика".
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