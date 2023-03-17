«Шериф» не смог удивить в матче против «Ниццы»

После домашнего поражения от «Ниццы» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги конференций у «Шерифа» было маловато шансов на итоговый успех, но команда из Тирасполя билась до конца. Абдул Тапсоба отличился при счете 0:2, но на большее молдавского клуба не хватило. В итоге поражение 1:3 и вылет из еврокубков.
Протокол игры
|(1:0) Лаборд Гаэтан30'
|(2:0) Моффи Теремас53'
|54'Тапсоба Абдул (2:1)
|(3:1) Браими Билаль79'
Шмейхель Каспер•Лотомба Жордан67' (Амрауи Аюб (67') •Тодибо Жан-Клер•Ндайишимийе Юссуф75' (Белахяне Реда (75') •Бар Мельвен67' (Пепе Николя (67') •Ремзи Аарон67' (Вити Маттиа (67') •Тюрам Кефрен•Росарио Пабло•Лаборд Гаэтан67' (Бека Бека Алексис (67') •Моффи Теремас•Браими Билаль
Коваль Максим•Гарананга Мунаше•Кики Габи•Раделич Степан88' (Глига Евгений (88') •Зохури Армель•Гедес Ренан70' (Бадоло Седрик (70') •Киабу Мусса•Талал Амин•Мухамед Диоп87' (Мумуни Абдул (87') •Аканби Ибрагим•Тапсоба Абдул88' (Ковали Никита (88')
Запасные: Игнатов Данила•Пащенко Александр•Челядник Дмитрий
16 марта. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).
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