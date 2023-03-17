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Лига конференций

«Шериф» не смог удивить в матче против «Ниццы»

17 Марта 2023 • 01:03 Комментировать
Ницца
3:1
Шериф
окончен

После домашнего поражения от «Ниццы» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги конференций у «Шерифа» было маловато шансов на итоговый успех, но команда из Тирасполя билась до конца. Абдул Тапсоба отличился при счете 0:2, но на большее молдавского клуба не хватило. В итоге поражение 1:3 и вылет из еврокубков.

Протокол игры  
Ницца3:1Шериф
(1:0) Лаборд Гаэтан30'  
(2:0) Моффи Теремас53'  
  54'Тапсоба Абдул (2:1)
(3:1) Браими Билаль79'  
Шмейхель КасперЛотомба Жордан 67' (Амрауи Аюб ( 67') Тодибо Жан-КлерНдайишимийе Юссуф 75' (Белахяне Реда ( 75') Бар Мельвен 67' (Пепе Николя ( 67') Ремзи Аарон 67' (Вити Маттиа ( 67') Тюрам КефренРосарио ПаблоЛаборд Гаэтан 67' (Бека Бека Алексис ( 67') Моффи ТеремасБраими Билаль
Запасные: Бульхенди ТеддиБуанани БадрединНахуну ЯнисБрайан ДжоБулка Марцин
Коваль МаксимГарананга МунашеКики ГабиРаделич Степан 88' (Глига Евгений ( 88') Зохури АрмельГедес Ренан 70' (Бадоло Седрик ( 70') Киабу МуссаТалал АминМухамед Диоп 87' (Мумуни Абдул ( 87') Аканби ИбрагимТапсоба Абдул 88' (Ковали Никита ( 88')
Запасные: Игнатов ДанилаПащенко АлександрЧелядник Дмитрий
16 марта. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).

 

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Ницца Шериф
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