«Шериф» не смог удивить в матче против «Ниццы»

После домашнего поражения от «Ниццы» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги конференций у «Шерифа» было маловато шансов на итоговый успех, но команда из Тирасполя билась до конца. Абдул Тапсоба отличился при счете 0:2, но на большее молдавского клуба не хватило. В итоге поражение 1:3 и вылет из еврокубков.