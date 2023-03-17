«Лацио» ещё раз уступил АЗ

Проиграв в первом матче 1/8 финала Лиги конференций, «Лацио» отправился на выезд в Алкмаар. Итальянцы сравняли общий счет после удара Фелипе Андерсена, но коллектив из Нидерландов вырвал победу благодаря метким попыткам Йеспера Карлссона и Вангелиса Павлидиса - 2:1.
Протокол игры
|21'Андерсон Фелипе (0:1)
|(1:1) Карлссон Йеспер III28'
|(2:1) Павлидис Вангелис62'
Райан Мэттью•Сугавара Юкинари•Гус Ваутер85' (Лахдо Майкель (85') •Хацидиакос Пантелис•Керкез Милош• 2'Класи Йорди•Мейнанс Свен•Рейндерс Тиджани•Одгор Йенс85' (Бёкема Сэм (85') •Павлидис Вангелис•Карлссон Йеспер III85' (Ван Бредероде Мирон (85')
Проведель Иван•Марушич Адам•Хила Марио•Романьоли Алессио58' (Альберто Луис (58') •Пеллегрини Лука 47'69' (Лаццари Мануэль (69') •Милинкович-Савич Сергей58' (Педро Родригес (58') •Весино Матиас• 42'Башич Тома•Канчельери Маттео•Андерсон Фелипе78' (Ромеро Лука (78') •Дзакканьи Маттиа58' (Казале Николо (58')
16 марта. Стадион "АФАС" (Алкмаар).
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