Сарри недоволен расписанием «Лацио»: «Рад, что скоро уйду на пенсию»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался о перегруженном календаре.

11 марта «орлы» сыграли вничью с «Болоньей» в рамках Серии А (0:0). В четверг команде предстоит провести ответную встречу с нидерландским АЗ в рамках 1/8 финала Лиги конференций. Первый поединок, прошедший в Риме, завершился поражением «Лацио» (1:2).

«Единственный способ победить завтра – выйти на поле с предельной мотивацией и голодом.

Из-за безумия, вызванного чемпионатом мира, мы проводим матчи каждые три дня. Это неизбежно приводит к травмам и негативно влияет на качество футбола, но всем, похоже, всё равно. Впрочем, мне повезло, ведь я уже стар и скоро уйду на пенсию», – цитирует Football Italia Сарри.