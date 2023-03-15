Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига конференций

Сарри недоволен расписанием «Лацио»: «Рад, что скоро уйду на пенсию»

15 Марта 2023 • 22:14 Комментировать
АЗ Алкмаар
...
Лацио
1 2.95 X 3.30 2 2.45
Через 23 ч. 16 мин.

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался о перегруженном календаре.

11 марта «орлы» сыграли вничью с «Болоньей» в рамках Серии А (0:0). В четверг команде предстоит провести ответную встречу с нидерландским АЗ в рамках 1/8 финала Лиги конференций. Первый поединок, прошедший в Риме, завершился поражением «Лацио» (1:2).

«Единственный способ победить завтра – выйти на поле с предельной мотивацией и голодом.

Из-за безумия, вызванного чемпионатом мира, мы проводим матчи каждые три дня. Это неизбежно приводит к травмам и негативно влияет на качество футбола, но всем, похоже, всё равно. Впрочем, мне повезло, ведь я уже стар и скоро уйду на пенсию», – цитирует Football Italia Сарри.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Маурицио Сарри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЗ АЛКМААР ЛАЦИО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир
Гент Гент
1
4
2.22 3.25 3.55
Видео
16.03.23 в 20:45
Сивасспор Сивасспор
Фиорентина Фиорентина
4.60 3.85 1.78
Видео
16.03.23 в 20:45
Слован Братислава Слован Братислава
Базель Базель
2.60 3.35 2.80
Видео
16.03.23 в 20:45
Юргорден Юргорден
Лех Лех
2.60 3.35 2.80
Видео
16.03.23 в 23:00
АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар
Лацио Лацио
2.70 3.60 2.55
Видео
16.03.23 в 23:00
Ницца Ницца
Шериф Шериф
1.44 4.80 7.20
Видео
16.03.23 в 23:00
Вест Хэм Вест Хэм
АЕК Ларнака АЕК Ларнака
1.28 5.80 12.00
Видео
16.03.23 в 23:00
Вильярреал Вильярреал
Андерлехт Андерлехт
1.58 4.30 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Марта
22:14 · Лига конференций УЕФА
Сарри недоволен расписанием «Лацио»: «Рад, что скоро уйду на пенсию»
12 Марта
14:15 · Италия. Серия А
​Сарри: «После поражения от АЗ жена сказала: «Ты проиграл, пора подстричься»
10 Марта
01:24 · Лига конференций УЕФА
Тренер «Ниццы» Дигар – о победе над «Шерифом»: «Мы не сделали того, что могли бы»
01:03 · Лига конференций УЕФА
«Фиорентина» и «Лех» победили всухую
09 Марта
22:53 · Лига конференций УЕФА
«Вест Хэм» спокойно разобрался с обороной АЕКа
22:48 · Лига конференций УЕФА
«Шериф» дома проиграл «Ницце»
22:43 · Лига конференций УЕФА
Гол Дрейера позволил «Андерлехту» уйти от поражения в матче с «Вильярреалом»
20:15 · Лига конференций УЕФА
«Шериф» - «Ницца»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
08 Марта
18:39 · Лига конференций УЕФА
​Фанат «Вест Хэма» находится в критическом состоянии – он выпал из окна автомобиля на Кипре
00:53 · Лига конференций УЕФА
Марушич: «Квалификация ещё возможна»
00:32 · Лига конференций УЕФА
АЗ победил в плей-офф евротурнира впервые с 2014 года - тогда это было против «Анжи»
00:24 · Лига конференций УЕФА
Луис Альберто: «В Европе всегда надо играть на все 100%»
00:12 · Лига конференций УЕФА
Педро: «Я зол, мне не до рекорда»
00:10 · Лига конференций УЕФА
Фелипе Андерсон: «Результат обманчив»
00:04 · Лига конференций УЕФА
Педро: «Слишком много ошибались»
Все новости
Рекомендуем