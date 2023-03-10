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Тренер «Ниццы» Дигар – о победе над «Шерифом»: «Мы не сделали того, что могли бы»

10 Марта 2023 • 01:24 Комментировать
Шериф
0:1
Ницца
окончен

Исполняющий обязанности главного тренера «Ниццы» Дидье Дигар прокомментировал гостевую победу своей команды наш «Шерифом» (1:0).

«С точки зрения содержания, могли ли мы сыграть лучше на этом поле? Я не уверен. Правда, это была не самая приятная игра. Мы не сделали того, что могли бы. В двухматчевом противостоянии иметь возможность побеждать на таком поле - это хорошо», - сказал Дигар во время послематчевой пресс-конференции.

«Я не думаю, что Амрауи собирался это сделать! Но нужно испытывать свою удачу. На таком поле надо стараться. Я думаю, что на таком поле он пробил не так, как хотел, но мяч попал в сетку», - добавил специалист.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Шериф Дидье Дигар Лига конференций
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