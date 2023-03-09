«Вест Хэм» спокойно разобрался с обороной АЕКа

АЕК из Ларнаки хорошо выглядит в этом розыгрыше Лиги конференций, но рискует завершить евросезон после матчей 1/8 финала. Принимая «Вест Хэм», киприоты ничего не создали впереди, а могли пропустить далеко не раз.

Майкл Антонио в середине первого тайма разогнал атаку и завершил ее ударом головой. К концу первого тайма у форварда был дубль - ему не мешали выстрелить метров с 25, а голкипер не прыгнул за мячом в правую девятку. Хет-трик был близок, но после удара из пределов штрафной в дальнюю штангу круглый прокатился у ленточки. Лукас Пакета мог ставить точку, но неуверенно сыграл при выходе один на один с голкипером - парировано.

2:0, и ответный матч может стать формальностью.