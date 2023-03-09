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Лига конференций

«Вест Хэм» спокойно разобрался с обороной АЕКа

09 Марта 2023 • 22:53 Комментировать
АЕК Ларнака
0:2
Вест Хэм
окончен

АЕК из Ларнаки хорошо выглядит в этом розыгрыше Лиги конференций, но рискует завершить евросезон после матчей 1/8 финала. Принимая «Вест Хэм», киприоты ничего не создали впереди, а могли пропустить далеко не раз.

Майкл Антонио в середине первого тайма разогнал атаку и завершил ее ударом головой. К концу первого тайма у форварда был дубль - ему не мешали выстрелить метров с 25, а голкипер не прыгнул за мячом в правую девятку. Хет-трик был близок, но после удара из пределов штрафной в дальнюю штангу круглый прокатился у ленточки. Лукас Пакета мог ставить точку, но неуверенно сыграл при выходе один на один с голкипером - парировано.

2:0, и ответный матч может стать формальностью.

Протокол игры  
АЕК Ларнака0:2Вест Хэм
  36'Антонио Майкл (0:1)
  45'Антонио Майкл (0:2)
Пирич КенанКасас Исмаэль 59' (Альтман Омри ( 59') Миличевич ХрвоеТомович НенадЭнглезу НикосМамас Рафаил 59' (Фараж Имад ( 59') Густаву ЛуишРосалес Роберто 88' (Кипрос Христофору ( 88') Ойер СанхурхоЯколиш Марин 77' (Тричковски Иван ( 77') Лопеш Рафаэл 58' (Николич Неманья III ( 58')
Запасные: Андреу ГенриНаум ГиоргосМикель ГонсалесТумбас ЙоакеймСтилианидес Димитриос
Ареола АльфонсКерер Тило  87'Зума КуртАгер НаифКрессуэлл АаронДаунс Флинн  68'Райс Деклан 60' (Скамакка Джанлука ( 60') Форнальс Пабло 83' (Корне Максвелл ( 83') Лансини Мануэль 77' (Пакета Лукас ( 77') Бенрахма Саид 60' (Соучек Томаш ( 60') Антонио Майкл 60' (Боуэн Джаррод ( 60')
Запасные: Джонсон БенОгбонна АнджелоЭмерсон ПалмиериАнанг ДжозефИнгс ДэнниХеги Криштиан
09 марта. Стадион "АЕК Арена".

 

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Вест Хэм АЕК Ларнака
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