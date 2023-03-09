«Вест Хэм» спокойно разобрался с обороной АЕКа

АЕК из Ларнаки хорошо выглядит в этом розыгрыше Лиги конференций, но рискует завершить евросезон после матчей 1/8 финала. Принимая «Вест Хэм», киприоты ничего не создали впереди, а могли пропустить далеко не раз.
Майкл Антонио в середине первого тайма разогнал атаку и завершил ее ударом головой. К концу первого тайма у форварда был дубль - ему не мешали выстрелить метров с 25, а голкипер не прыгнул за мячом в правую девятку. Хет-трик был близок, но после удара из пределов штрафной в дальнюю штангу круглый прокатился у ленточки. Лукас Пакета мог ставить точку, но неуверенно сыграл при выходе один на один с голкипером - парировано.
2:0, и ответный матч может стать формальностью.
Протокол игры
|36'Антонио Майкл (0:1)
|45'Антонио Майкл (0:2)
Пирич Кенан•Касас Исмаэль59' (Альтман Омри (59') •Миличевич Хрвое•Томович Ненад•Энглезу Никос•Мамас Рафаил59' (Фараж Имад (59') •Густаву Луиш•Росалес Роберто88' (Кипрос Христофору (88') •Ойер Санхурхо•Яколиш Марин77' (Тричковски Иван (77') •Лопеш Рафаэл58' (Николич Неманья III (58')
Ареола Альфонс•Керер Тило• 87'Зума Курт•Агер Наиф•Крессуэлл Аарон•Даунс Флинн• 68'Райс Деклан60' (Скамакка Джанлука (60') •Форнальс Пабло83' (Корне Максвелл (83') •Лансини Мануэль77' (Пакета Лукас (77') •Бенрахма Саид60' (Соучек Томаш (60') •Антонио Майкл60' (Боуэн Джаррод (60')
09 марта. Стадион "АЕК Арена".
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