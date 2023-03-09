Гол Дрейера позволил «Андерлехту» уйти от поражения в матче с «Вильярреалом»

В 1/8 финала Лиги конференций «Андерлехт» принимал «Вильярреал». У испанцев был небольшой статистический перевес, который, впрочем, не позволил сегодня отпраздновать победу, хотя «желтая субмарина» и повела в счете. На 28-й минуте меткий удар получился у Мануэля Григероса. Хорошо нам известный по игре в «Рубине» Андерс Дрейер отыграл преимущество у противника в начале второго тайма - 1:1.