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Лига конференций

Гол Дрейера позволил «Андерлехту» уйти от поражения в матче с «Вильярреалом»

09 Марта 2023 • 22:43 Комментировать
Андерлехт
1:1
Вильярреал
окончен

В 1/8 финала Лиги конференций «Андерлехт» принимал «Вильярреал». У испанцев был небольшой статистический перевес, который, впрочем, не позволил сегодня отпраздновать победу, хотя «желтая субмарина» и повела в счете. На 28-й минуте меткий удар получился у Мануэля Григероса. Хорошо нам известный по игре в «Рубине» Андерс Дрейер отыграл преимущество у противника в начале второго тайма - 1:1.

Протокол игры  
Андерлехт1:1Вильярреал
  28'Тригерос Мануэль (0:1)
(1:1) Дрейер Андерс57'  
Вербрюгген БартМурильо МикаэльДебаст ЗеноВертонген ЯнН'Диайе Мусса 86' (Ангуло Нильсон ( 86') Версхарен ЯриДиавара АмадуДрейер Андерс 86' (Сарделла Киллиан ( 86') Рафаэлов Лиор 73' (Ашимеру Маджид ( 73') Амузу Френсис 64' (Слимани Ислам ( 64') Раман Бенито 64' (Струйкенс Марио ( 64')
Запасные: Коосеманс КолинАбдулразак ИсхакСадики НоаЛеони ТеоБельман ХенрикСтассин ЛукасАрнстад Кристиан
Рейна ПепеФойт ХуанМанди АиссаКуэнка ХорхеМохика ХоанТригерос Мануэль  37' 73' (Джексон Николас ( 73') Парехо ДаниэльБаэна Алехандро 73' (Ло Чельсо Джовани ( 73') Чуквезе Саму 58' (Пино Йереми ( 58') Jorge Pascual 58' (Морено Херард ( 58') Моралес Луис 73' (Террац Рамон ( 73')
Запасные: Йоргенсен ФилипКассаро ДжанниМорено АльбертоФемения КикоАльбиоль РаульПедраса АльфонсоТоррес Пау II
09 марта. Стадион "Лото-парк".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Андерлехт
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