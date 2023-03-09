Гол Дрейера позволил «Андерлехту» уйти от поражения в матче с «Вильярреалом»

В 1/8 финала Лиги конференций «Андерлехт» принимал «Вильярреал». У испанцев был небольшой статистический перевес, который, впрочем, не позволил сегодня отпраздновать победу, хотя «желтая субмарина» и повела в счете. На 28-й минуте меткий удар получился у Мануэля Григероса. Хорошо нам известный по игре в «Рубине» Андерс Дрейер отыграл преимущество у противника в начале второго тайма - 1:1.
Протокол игры
|28'Тригерос Мануэль (0:1)
|(1:1) Дрейер Андерс57'
Вербрюгген Барт•Мурильо Микаэль•Дебаст Зено•Вертонген Ян•Н'Диайе Мусса86' (Ангуло Нильсон (86') •Версхарен Яри•Диавара Амаду•Дрейер Андерс86' (Сарделла Киллиан (86') •Рафаэлов Лиор73' (Ашимеру Маджид (73') •Амузу Френсис64' (Слимани Ислам (64') •Раман Бенито64' (Струйкенс Марио (64')
Рейна Пепе•Фойт Хуан•Манди Аисса•Куэнка Хорхе•Мохика Хоан•Тригерос Мануэль 37'73' (Джексон Николас (73') •Парехо Даниэль•Баэна Алехандро73' (Ло Чельсо Джовани (73') •Чуквезе Саму58' (Пино Йереми (58') •Jorge Pascual58' (Морено Херард (58') •Моралес Луис73' (Террац Рамон (73')
09 марта. Стадион "Лото-парк".
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