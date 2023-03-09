Шериф - Ницца: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Пройдя «Партизан» в Лиге конференций (0:1 и 3:1), «Шериф» далее сразится против французской «Ниццы», которая кажется более серьезным соперником. Пускай сегодняшние гости и не идут в группе лидеров Лиги 1, они уже два месяца никому не проигрывают, включая поединки против топ-соперников. Коллектив из Тирасполя будет непросто, но у команды есть драгоценный опыт, также она могла планомерно готовиться к этой встрече при отсутствии других официальных матчей.

В 20:45 можно посмотреть игру на «Мегого Футбол 8», beIN Sports, BT Sport, Via Play и других каналах. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.