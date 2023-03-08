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Лига конференций

​Фанат «Вест Хэма» находится в критическом состоянии – он выпал из окна автомобиля на Кипре

08 Марта 2023 • 18:39 Комментировать
АЕК Ларнака
...
Вест Хэм
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09.03 20:45

В четверг вечером «Вест Хэм» проведёт гостевой матч против кипрского АЕКа в рамках Лиги конференций. Один из фанатов лондонского клуба, прибывший накануне на Кипр, оказался на больничной койке. Как сообщает Daily Mail, 38-летний болельщик «Вест Хэма» выпал из окна микроавтобуса и получил травмы головы. Мужчина находится в критическом состоянии. Стоит сказать, что полицейские нашли при нём наркотические вещества.

Пострадавший входил в группу из шести человек, которые приехали на футбольный матч.

Водитель микроавтобуса был задержан. Он сдал отрицательный тест на алкоголь, но положительный тест на наркотики.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм
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АЕК ЛАРНАКА ВЕСТ ХЭМ
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