Марушич: «Квалификация ещё возможна»

В первом матче 1/8 финала Лиги конференций римский «Лацио» неожиданно потерпел поражение от нидерландского АЗ Алкмаара - 1:2. Неудачу своей команды прокомментировал черногорский защитник «Лацио» Адам Марушич, который считает, что вопрос о победителе пары остается открытым, несмотря на домашнее поражение римлян.

- Очень расстроен результатом Будем анализировать его. Мы хотели выиграть. Но, уверен, в ответном матче будет иная история. Квалификация все еще возможна. Мы никого не боимся, - цитирует слова Марушича cittaceleste.it.

Ответный матч АЗ и римского «Лацио» состоится шестнадцатого марта в Алкмааре.