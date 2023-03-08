АЗ победил в плей-офф евротурнира впервые с 2014 года - тогда это было против «Анжи»

В первом матче 1/8 финала Лиги конференций римский «Лацио» неожиданно потерпел поражение от нидерландского АЗ Алкмаара - 1:2. Успех «сыроваров» оказался тем более неожиданным, ибо в последний раз команда выигрывала матч в плей-офф европейского турнира в далеком уже 2014 году - 14 марта того года Арон Йоханссон реализовал удар с одиннадцатиметровой отметки, и АЗ победил - как оказалось, в последний раз вплоть до сегодняшнего вечера.

Ответный матч АЗ и римского «Лацио» состоится шестнадцатого марта в Алкмааре. Напомним, что АЗ в своей истории лишь один раз добрался до финала европейского кубка - это было в Кубке УЕФА в 1981 году.