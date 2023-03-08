Луис Альберто: «В Европе всегда надо играть на все 100%»

В первом матче 1/8 финала Лиги конференций римский «Лацио» неожиданно потерпел поражение от нидерландского АЗ Алкмаара - 1:2. Полузащитник римской команды Луис Альберто считает, что прошедший матч показал, что в европейском футболе слабых соперников не бывает.

- В Европе невозможно выиграть одной левой. Вспомните наше поражение в Дании. Тут всегда надо играть на все сто процентов, - пояснил после игры Луис Альберто.

Ответный матч состоится в Нидерландах шестнадцатого марта. Напомним, что римский клуб лишь один раз выигрывал европейской трофей - в 1999 году он победил в Кубке Кубков.