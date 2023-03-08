Педро: «Я зол, мне не до рекорда»

В первом матче 1/8 финала Лиги конференций римский «Лацио» неожиданно потерпел поражение от нидерландского АЗ Алкмаара - 1:2. В составе римлян забил испанский нападающий Педро Родригес - он стал первым игроком, который забивал в плей-офф Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференции. После игры Педро, однако, не стал придавать большое значение своему рекорду.

- Рекорд? Да я даже говорит о нем сейчас не вижу смысла, я зол. Приятно, что забил, но нет удовлетворения результатом. Попробуем отыграться уже в игре против «Болоньи», - цитирует слова испанского нападающего cittaceleste.it.