Фелипе Андерсон: «Результат обманчив»

В первом матче 1/8 финала Лиги конференций римский «Лацио» неожиданно потерпел поражение от нидерландского АЗ Алкмаара - 1:2. Ветеран «Лацио», бразильский нападающий Фелипе Андерсон, считает итоговый результат игры обманчивым, особенно в свете того, что в составе римлян не смог сыграть главный бомбардир клуба Чиро Иммобиле.

- Результат обманчив, он не отражает того, что было на поле, мы заслуживали более чем один гол. Соперник силен, но мы не собираемся сдаваться. Мы ждем возвращения Чиро Иммобиле, жаль, что он не с нами. Он очень важен для нас, - цитирует слова бразильского нападающего cittaceleste.it.