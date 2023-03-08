Педро: «Слишком много ошибались»

В первом матче 1/8 финала Лиги конференций римский «Лацио» неожиданно потерпел поражение от нидерландского АЗ Алкмаара - 1:2. В составе римлян забил испанский нападающий Педро Родригес - он стал первым игроком, который забивал в плей-офф Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференции. После игры Педро поделился своим видением причин поражения своей команды.

- Что-то не сработало. Мы совершили две потери и они обернулись двумя голами. В ответном матче мы должны будем сыграть лучше, чем сейчас. Они применяли агрессивный прессинг, и это приводило к ошибкам, которых было слишком много, - цитирует слова Педро cittaceleste.it.