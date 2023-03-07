Сарри – о поражении «Лацио»: «Нас хватило только на 20 минут»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала Лиги конференций против АЗ (1:2).

Римляне открыли счёт в домашней встрече усилиями Педро уже на 18-й минуте, однако гости из Нидерландов смогли вырвать волевую победу.

«Мы хорошо провели начало, а затем сбавили обороты. Иногда игроки слишком рисковали, пытаясь идти в дриблинг на своей половине поля. Мы позволили сопернику делать то, что получается у него лучше всего. Нас хватило только на 20 минут – затем мы расслабились и подумали, что дело сделано.

Допущенные результативные ошибки – это недопустимо, риск был неоправданно высоким, что в итоге и сыграло против нас», – сказал Сарри на пресс-конференции.