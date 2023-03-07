Педро – первый игрок, забивавший в плей-офф Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций

Вингер «Лацио» Педро Родригес отметился уникальным достижением.

35-летний испанец поразил ворота АЗ в проходящем сейчас матче 1/8 финала Лиги конференций, открыв счёт на 18-й минуте встречи. По информации Opta, Педро стал первым в истории игроком, которому удалось отличиться в плей-офф всех трёх еврокубков – Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Напомним, что текущий розыгрыш Лиги конференций – лишь второй за всё время. Действующим победителем турнира является «Рома».

Следить за ходом матча «Лацио» – АЗ можно на сайте Liveresult.ru, где ведётся текстовая трансляция. На перерыв команды ушли при счёте 1:1.