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Лига конференций

Педро – первый игрок, забивавший в плей-офф Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций

07 Марта 2023 • 21:46 Комментировать
Лацио
1:2
АЗ Алкмаар
окончен

Вингер «Лацио» Педро Родригес отметился уникальным достижением.

35-летний испанец поразил ворота АЗ в проходящем сейчас матче 1/8 финала Лиги конференций, открыв счёт на 18-й минуте встречи. По информации Opta, Педро стал первым в истории игроком, которому удалось отличиться в плей-офф всех трёх еврокубков – Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Напомним, что текущий розыгрыш Лиги конференций – лишь второй за всё время. Действующим победителем турнира является «Рома».

Следить за ходом матча «Лацио» – АЗ можно на сайте Liveresult.ru, где ведётся текстовая трансляция. На перерыв команды ушли при счёте 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Педро Родригес Лига конференций
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