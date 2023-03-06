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Лига конференций

Сарри оценил уровень нидерландского футбола перед матчем против АЗ

06 Марта 2023 • 20:44 Комментировать
Лацио
...
АЗ Алкмаар
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Через 23 ч. 1 мин.

Наставник «Лацио» Маурицио Сарри оценил уровень алкмаарского АЗ и всего нидерландского футбола перед встречей 1/8 финала Лиги конференций УЕФА.

«Разница в уровне с командами Серией А не такая уж большая. Нидерландской лиге не хватает только команды уровня «Наполи». Единственное, что мне не нравится в нидерландском футболе, — это болельщики «Фейеноорда», — заявил итальянский специалист, чьи слова приводит журналист Микош Гука.

Напомним, что первая встреча между «Лацио» и АЗ пройдёт в четверг, 7 марта, на Олимпийском стадионе в Риме.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио АЗ Алкмаар Маурицио Сарри Лига конференций
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ЛАЦИО АЗ АЛКМААР
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