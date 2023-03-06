Сарри оценил уровень нидерландского футбола перед матчем против АЗ

Наставник «Лацио» Маурицио Сарри оценил уровень алкмаарского АЗ и всего нидерландского футбола перед встречей 1/8 финала Лиги конференций УЕФА.

«Разница в уровне с командами Серией А не такая уж большая. Нидерландской лиге не хватает только команды уровня «Наполи». Единственное, что мне не нравится в нидерландском футболе, — это болельщики «Фейеноорда», — заявил итальянский специалист, чьи слова приводит журналист Микош Гука.

Напомним, что первая встреча между «Лацио» и АЗ пройдёт в четверг, 7 марта, на Олимпийском стадионе в Риме.