Состав «Вест Хэма» в 34 раза дороже, чем у его соперника в Лиге конференций

Днём 24 февраля прошла жеребьёвка стадии 1/8 финала Лиги конференций. Среди всех получившихся пар внимание на себя особенно обращает пара лондонского «Вест Хэма» и АЕКа из солнечного города Ларнака, что на Кипре.

А дело в том, что состав «молотобойцев» в 33,7 раза дороже, чем состав АЕКа. Только вдумайтесь, стоимость игроков «Вест Хэма», согласно данным портала Transfermarkt – 472 млн евро. Один центральный полузащитник Деклан Райс стоит 80 млн. Состав АЕКа – всего 14 млн евро. А самым дорогим в составе киприотов является испанский опорник Пере Понс, который стоит 2 млн.

Первая игра в этой паре пройдёт 9 марта на Кипре.