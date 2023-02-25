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Лига конференций

Состав «Вест Хэма» в 34 раза дороже, чем у его соперника в Лиге конференций

25 Февраля 2023 • 00:59 Комментировать
АЕК Ларнака
...
Вест Хэм
09.03 20:45

Днём 24 февраля прошла жеребьёвка стадии 1/8 финала Лиги конференций. Среди всех получившихся пар внимание на себя особенно обращает пара лондонского «Вест Хэма» и АЕКа из солнечного города Ларнака, что на Кипре.

А дело в том, что состав «молотобойцев» в 33,7 раза дороже, чем состав АЕКа. Только вдумайтесь, стоимость игроков «Вест Хэма», согласно данным портала Transfermarkt – 472 млн евро. Один центральный полузащитник Деклан Райс стоит 80 млн. Состав АЕКа – всего 14 млн евро. А самым дорогим в составе киприотов является испанский опорник Пере Понс, который стоит 2 млн.

Первая игра в этой паре пройдёт 9 марта на Кипре.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм АЕК Ларнака Деклан Райс Лига конференций
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АЕК ЛАРНАКА ВЕСТ ХЭМ
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