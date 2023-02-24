Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига конференций

​«Шериф», «Вест Хэм» и «Лацио» узнали соперников: Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги конференций

24 Февраля 2023 • 15:26 Комментировать

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьёвка 1/8 финала Лиги конференций. По её итогам были сформированы следующие пары:

АЕК (Ларнака, Кипр) – «Вест Хэм» (Англия);

«Фиорентина» (Италия) – Сивасспор («Турция);

«Лацио» (Италия) – АЗ (Алкмаар, Нидерланды);

«Лех» (Познань, Польша) – «Юргорден» (Швеция);

«Базель» (Швейцария) – «Слован» (Братислава, Словакия);

«Шериф» (Молдова) – «Ницца» (Франция);

«Андерлехт» (Бельгия) – «Вильярреал» (Испания);

«Гент» (Бельгия) – «Истанбул Башакшехир» (Турция).

Первые матчи 1/8 финала Лиги конференций пройдут 9 марта, ответные – 16 марта.

Реклама


Действующим обладателем трофея Лиги конференций является «Рома».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Шериф Вильярреал Фиорентина Вест Хэм
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Февраля
15:26 · Лига конференций УЕФА
​«Шериф», «Вест Хэм» и «Лацио» узнали соперников: Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги конференций
08:20 · Лига Европы
Италия проводит самый успешный с точки зрения представления в еврокубках сезон с 1990/1991
08:10 · Лига конференций УЕФА
Сарри не понравились румынские поля
07:20 · Лига конференций УЕФА
Голкипер «Андерлехта» повторил легендарное достижение Дукадама образца 1986 года
01:48 · Лига конференций УЕФА
«Гент» в серии пенальти переиграл «Карабах»
23 Февраля
23:34 · Лига конференций УЕФА
«Лудогорец» провалил серию пенальти против «Андерлехта»
22:54 · Лига Европы
«Спортинг», «Севилья» и «Лацио» пробились в 1/8 финала
22:48 · Лига конференций УЕФА
«Шериф» добыл волевую победу над «Партизаном» и прошёл дальше
22:45 · Лига конференций УЕФА
«Днепр-1» не смог забить киприотам и выбыл из Лиги конференций 1
22:30 · Лига конференций УЕФА
«Гент» - «Карабах»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
20:15 · Лига конференций УЕФА
«Днепр-1» - АЕК: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
20:15 · Лига конференций УЕФА
«Партизан» - «Шериф»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3
00:08 · Лига конференций УЕФА
Сарри: «Надеюсь, на этот раз судейство меня не разочарует»
17 Февраля
02:11 · Лига конференций УЕФА
Сарри: «Такое судейство в еврокубках – это немыслимо»
02:00 · Лига конференций УЕФА
Наставник «Клужа» Петреску: «Мы бы проиграли, даже если бы «Лацио» остался вдевятером»
Все новости
Рекомендуем