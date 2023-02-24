​«Шериф», «Вест Хэм» и «Лацио» узнали соперников: Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги конференций

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьёвка 1/8 финала Лиги конференций. По её итогам были сформированы следующие пары:
АЕК (Ларнака, Кипр) – «Вест Хэм» (Англия);
«Фиорентина» (Италия) – Сивасспор («Турция);
«Лацио» (Италия) – АЗ (Алкмаар, Нидерланды);
«Лех» (Познань, Польша) – «Юргорден» (Швеция);
«Базель» (Швейцария) – «Слован» (Братислава, Словакия);
«Шериф» (Молдова) – «Ницца» (Франция);
«Андерлехт» (Бельгия) – «Вильярреал» (Испания);
«Гент» (Бельгия) – «Истанбул Башакшехир» (Турция).
Первые матчи 1/8 финала Лиги конференций пройдут 9 марта, ответные – 16 марта.
Действующим обладателем трофея Лиги конференций является «Рома».
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