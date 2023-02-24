Сарри не понравились румынские поля

Римский «Лацио» прошел в следующий раунд Лиги конференции, после домашней победы над «ЧФР Клуж» команда Маурицио Сарри обошла соперника по сумме двух матчей, ибо ответная игра закончилась по нулям. Сарри, объясняя, почему «Лацио» не забил, посетовал на плохое качество поля.

- На этом поле трудно было бы забить даже руками. Это не футбол, а что-то, лишь отдаленно похожее на него. Я думаю, что мои ребята молодцы, добыв результат даже в таких условиях. С ментальной точки зрения матч получился поучительным, показательным, ребятам пришлось перестроиться на другой футбол и у них все получилось, - цитирует Сарри cittaceleste.it.