Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига конференций

Сарри не понравились румынские поля

24 Февраля 2023 • 08:10 Комментировать
ЧФР Клуж
0:0
Лацио
окончен

Римский «Лацио» прошел в следующий раунд Лиги конференции, после домашней победы над «ЧФР Клуж» команда Маурицио Сарри обошла соперника по сумме двух матчей, ибо ответная игра закончилась по нулям. Сарри, объясняя, почему «Лацио» не забил, посетовал на плохое качество поля.

- На этом поле трудно было бы забить даже руками. Это не футбол, а что-то, лишь отдаленно похожее на него. Я думаю, что мои ребята молодцы, добыв результат даже в таких условиях. С ментальной точки зрения матч получился поучительным, показательным, ребятам пришлось перестроиться на другой футбол и у них все получилось, - цитирует Сарри cittaceleste.it. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Чфр Клуж Маурицио Сарри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Февраля
08:20 · Лига Европы
Италия проводит самый успешный с точки зрения представления в еврокубках сезон с 1990/1991
08:10 · Лига конференций УЕФА
Сарри не понравились румынские поля
07:20 · Лига конференций УЕФА
Голкипер «Андерлехта» повторил легендарное достижение Дукадама образца 1986 года
01:48 · Лига конференций УЕФА
«Гент» в серии пенальти переиграл «Карабах»
23 Февраля
23:34 · Лига конференций УЕФА
«Лудогорец» провалил серию пенальти против «Андерлехта»
22:54 · Лига Европы
«Спортинг», «Севилья» и «Лацио» пробились в 1/8 финала
22:48 · Лига конференций УЕФА
«Шериф» добыл волевую победу над «Партизаном» и прошёл дальше
22:45 · Лига конференций УЕФА
«Днепр-1» не смог забить киприотам и выбыл из Лиги конференций
22:30 · Лига конференций УЕФА
«Гент» - «Карабах»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
20:15 · Лига конференций УЕФА
«Днепр-1» - АЕК: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
20:15 · Лига конференций УЕФА
«Партизан» - «Шериф»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3
00:08 · Лига конференций УЕФА
Сарри: «Надеюсь, на этот раз судейство меня не разочарует»
17 Февраля
02:11 · Лига конференций УЕФА
Сарри: «Такое судейство в еврокубках – это немыслимо»
02:00 · Лига конференций УЕФА
Наставник «Клужа» Петреску: «Мы бы проиграли, даже если бы «Лацио» остался вдевятером»
01:14 · Лига Европы
«Спортинг» ушёл от поражения на 90-й минуте, «Лацио» победил, играя почти весь матч вдесятером
Все новости
Рекомендуем