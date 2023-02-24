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Лига конференций

Голкипер «Андерлехта» повторил легендарное достижение Дукадама образца 1986 года

24 Февраля 2023 • 07:20 Комментировать
Андерлехт
2:1
Лудогорец
окончен после пенальти

В матче Лиги конференций бельгийский «Андерлехт» прошел болгарский «Лудогорец», но для выяснения отношений потребовалась серия пенальти. И в ней произошла крайне редкая вещь - «Андерлехт» не просто выиграл серию, но выиграл ее всухую, со счетом 3:0. Болгары не забили ни одного пенальти Барту Вербруггену.

Такое в 21-м веке случалось на чемпионатах мира, в частности, в 2006, когда Украина прошла Швейцарию, а вот на уровне клубного футбола в еврокубках не случалось с далекого 1986 года.

Тогда это был финал Кубка чемпионов, в котором румынская «Стяуа» обыграла «Барселону» - румынский голкипер Хельмут Дукадам отбил все четыре «пеналя» каталонцев, румыны сенсационно выиграли трофей.

И лишь сейчас, спустя 37 лет, ситуация повторилась - но, конечно, не в финале, и, конечно, не в Лиге чемпионов!

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Евро-Футбол.Ру,
Стяуа Андерлехт Лудогорец Барт Вербругген Хельмут Дукадам КЧ-1985/1986
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