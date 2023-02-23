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«Шериф» добыл волевую победу над «Партизаном» и прошёл дальше

23 Февраля 2023 • 22:48 Комментировать
Партизан
1:3
Шериф
окончен

«Шериф» оказался в непростой ситуации после домашнего поражения 0:1 в споре с «Партизаном». Сербы к тому же быстро повели в ответном поединке после удара Куинси Менига. Интрига вскоре вернулась, когда Седрик Бадоло забил пенальти. А еще интереснее стало после дубля Мухамеда Диопа на стыке таймов, и при счете 3:1 фаворитом становился уже «Шериф». В итоге матч так и завершился, а команда из Молдовы прошла дальше.

Протокол игры  
Партизан1:3Шериф
(1:0) Мениг Квинси13'  
  22'Бадоло Седрик (1:1)
  45'Мухамед Диоп (1:2)
  47'Мухамед Диоп (1:3)
Попович АлександарФилипович АлександарМаркович СветозарСаничанин СинишаУрошевич СлободанБелич Кристиян 82' (Йович Неманья ( 82') Фейса Любомир 60' (Баждар Самед ( 60'  88') Диабате ФуссейниПантич Данило 69' (Траоре Хамиду ( 69') Мениг Квинси 82' (Павлович Андрия ( 82') Гомеш Рикарду
Запасные: Петкович МихайлоЖивкович Марко IIШехович ЗлатанЕвремович ЯнкоСтепанович МатеяИлич МихайлоЛукач Милан IIIКолорадо Андрес
Коваль МаксимЗохури АрмельКики ГабиРаделич Степан  28'Кпозо ПатрикБадоло СедрикКиабу Мусса  68'Мухамед ДиопАтьемвен Айяйи 70' (Гарананга Мунаше ( 70') Тапсоба Абдул 82' (Мумуни Абдул ( 82') Аканби Ибрагим
Запасные: Игнатов ДанилаГлига ЕвгенийГедес РенанПащенко АлександрЧелядник ДмитрийКовали Никита
23 февраля. Стадион "Партизан".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Шериф Партизан
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