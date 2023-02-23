«Шериф» добыл волевую победу над «Партизаном» и прошёл дальше

«Шериф» оказался в непростой ситуации после домашнего поражения 0:1 в споре с «Партизаном». Сербы к тому же быстро повели в ответном поединке после удара Куинси Менига. Интрига вскоре вернулась, когда Седрик Бадоло забил пенальти. А еще интереснее стало после дубля Мухамеда Диопа на стыке таймов, и при счете 3:1 фаворитом становился уже «Шериф». В итоге матч так и завершился, а команда из Молдовы прошла дальше.
Протокол игры
|(1:0) Мениг Квинси13'
|22'Бадоло Седрик (1:1)
|45'Мухамед Диоп (1:2)
|47'Мухамед Диоп (1:3)
Попович Александар•Филипович Александар•Маркович Светозар•Саничанин Синиша•Урошевич Слободан•Белич Кристиян82' (Йович Неманья (82') •Фейса Любомир60' (Баждар Самед (60') • 88'Диабате Фуссейни•Пантич Данило69' (Траоре Хамиду (69') •Мениг Квинси82' (Павлович Андрия (82') •Гомеш Рикарду
Коваль Максим•Зохури Армель•Кики Габи•Раделич Степан• 28'Кпозо Патрик•Бадоло Седрик•Киабу Мусса• 68'Мухамед Диоп•Атьемвен Айяйи70' (Гарананга Мунаше (70') •Тапсоба Абдул82' (Мумуни Абдул (82') •Аканби Ибрагим
23 февраля. Стадион "Партизан".
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