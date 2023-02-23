«Шериф» добыл волевую победу над «Партизаном» и прошёл дальше

«Шериф» оказался в непростой ситуации после домашнего поражения 0:1 в споре с «Партизаном». Сербы к тому же быстро повели в ответном поединке после удара Куинси Менига. Интрига вскоре вернулась, когда Седрик Бадоло забил пенальти. А еще интереснее стало после дубля Мухамеда Диопа на стыке таймов, и при счете 3:1 фаворитом становился уже «Шериф». В итоге матч так и завершился, а команда из Молдовы прошла дальше.