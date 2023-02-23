Сарри: «Надеюсь, на этот раз судейство меня не разочарует»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался перед ответным матчем Лиги конференций против румынского «ЧФР Клуж».

В домашней встрече римляне смогли добыть минимальную победу, несмотря на удаление в самом начале игры. После завершения матча Сарри крайне низко оценил работу рефери.

«Надеюсь, в этот раз всё будет иначе. Я всегда жду хорошей работы от судей, но иногда они меня разочаровывают.

Дан Петреску сказал, что у «Клужа» всего 10% на проход дальше? Я сомневаюсь в этом, но был бы рад, если это и правда так. У нас есть определённые недостатки, которые особенно ярко проявляются в Европе», – цитирует Football Italia Сарри.