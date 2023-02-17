Сарри: «Такое судейство в еврокубках – это немыслимо»

Маурицио Сарри, возглавляющий «Лацио», раскритиковал работу судей в матче против румынского «ЧФР Клуж» (1:0).

Римляне остались вдесятером на 15-й минуте первой встречи 1/16 финала Лиги конференций после прямого удаления Патрика, однако гости не смогли воспользоваться численным преимуществом.

«Этим вечером многое для нас шло не так, но мы всё равно победили. Вероятно, в полных составах всё сложилось бы ещё лучше. Что касается судейской работы в целом, я могу лишь сказать, что это просто немыслимо для еврокубкового матча», – заявил в послематчевом интервью DAZN итальянский специалист.