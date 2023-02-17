Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига конференций

Сарри: «Такое судейство в еврокубках – это немыслимо»

17 Февраля 2023 • 02:11 Комментировать
Лацио
1:0
ЧФР Клуж
окончен

Маурицио Сарри, возглавляющий «Лацио», раскритиковал работу судей в матче против румынского «ЧФР Клуж» (1:0).

Римляне остались вдесятером на 15-й минуте первой встречи 1/16 финала Лиги конференций после прямого удаления Патрика, однако гости не смогли воспользоваться численным преимуществом.

«Этим вечером многое для нас шло не так, но мы всё равно победили. Вероятно, в полных составах всё сложилось бы ещё лучше. Что касается судейской работы в целом, я могу лишь сказать, что это просто немыслимо для еврокубкового матча», – заявил в послематчевом интервью DAZN итальянский специалист.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Чфр Клуж Маурицио Сарри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Карабах Карабах
Гент Гент
1
0
2.13 3.40 3.45
Видео
Окончен
Брага Брага
Фиорентина Фиорентина
0
4
31.00 7.00 1.14
Видео
Окончен
Будё-Глимт Будё-Глимт
Лех Лех
0
0
Видео
Окончен
Трабзонспор Трабзонспор
Базель Базель
1
0
1.02 21.00 100.00
Видео
Окончен
АЕК Ларнака АЕК Ларнака
Днепр-1 Днепр-1
1
0
Видео
Окончен
Лацио Лацио
ЧФР Клуж ЧФР Клуж
1
0
1.02 18.00 100.00
Видео
Окончен
Лудогорец Лудогорец
Андерлехт Андерлехт
1
0
Видео
Окончен
Шериф Шериф
Партизан Партизан
0
1
100.00 5.30 1.16
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Февраля
02:11 · Лига конференций УЕФА
Сарри: «Такое судейство в еврокубках – это немыслимо»
02:00 · Лига конференций УЕФА
Наставник «Клужа» Петреску: «Мы бы проиграли, даже если бы «Лацио» остался вдевятером»
01:14 · Лига Европы
«Спортинг» ушёл от поражения на 90-й минуте, «Лацио» победил, играя почти весь матч вдесятером
01:00 · Лига конференций УЕФА
«Шериф» минимально проиграл «Партизану», проведя тайм в большинстве
00:59 · Лига конференций УЕФА
«Днепр-1» всё же не отстоял нули в матче с АЕКом
16 Февраля
22:50 · Лига конференций УЕФА
Спортивный директор «Лацио»: «Не стоит недооценивать Лигу конференций»
22:47 · Лига Европы
«Фиорентина» практически гарантировала себе 1/8 финала: результаты матчей
22:43 · Лига конференций УЕФА
«Карабах» дома переиграл «Гент»
22:30 · Лига конференций УЕФА
«Шериф» - «Партизан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
22:30 · Лига конференций УЕФА
АЕК Ларнака - «Днепр-1»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
20:15 · Лига конференций УЕФА
«Карабах» - «Гент»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
19:50 · Лига конференций УЕФА
Амрабат: «Рома» выиграла Лигу конференций – сможем и мы»
01:59 · Лига конференций УЕФА
«Андерлехт» остался без Амузу перед матчем с «Лудогорцем»
15 Февраля
19:44 · Лига конференций УЕФА
Сарри: «Мы уважаем Лигу конференций»
14 Февраля
14:44 · Лига конференций УЕФА
​«Шериф» и «Партизан» сыграют при пустых трибунах
Все новости
Рекомендуем