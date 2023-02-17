Наставник «Клужа» Петреску: «Мы бы проиграли, даже если бы «Лацио» остался вдевятером»

Главный тренер румынского «ЧФР Клуж» Дан Петреску поделился мыслями после поражения от «Лацио» в Риме.

Хозяева поля остались в меньшинстве уже на 15-й минуте встречи, что не помешало им добиться минимальной победы. Единственный гол в конце первого тайма забил Чиро Иммобиле.

«Разница в классе между нами и «Лацио» довольно велика, и даже если бы соперник остался вдевятером, а не вдесятером, мы бы всё равно проиграли. «Лацио» – очень качественная команда, а Иммобиле остаётся выдающимся игроком.

Я не могу ни в чём винить своих игроков, учитывая разницу в экономических возможностях клубов и мастерстве исполнителей. Достаточно лишь вспомнить стоимость одного Милинковича-Савича – и всё станет понятно», – цитирует TMW Петреску.