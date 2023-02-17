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Лига конференций

«Шериф» минимально проиграл «Партизану», проведя тайм в большинстве

17 Февраля 2023 • 01:00 Комментировать
Шериф
0:1
Партизан
окончен

«Шериф» принимал «Партизан» в матче Лиги конференций. Даже без поддержки болельщиков молдавская команда доминировала и создавала моменты. Абдул Тапсоба пробил в перекладину, а партнер добил в голкипера. Сербы повели на 45-й минуте и не без помощи рикошета. Результативная попытка в активе Рикарду Гомеша. Только начался второй тайм, и «Шериф» получил лишнего игрока после удаления за грубость Игора Вуячича. Квинси Мениг едва не удвоил счет, но не переиграл Максима Коваля, выйдя один на один. Молдаване постоянно контролировали мяч, но реальной остроты не было - 0:1.

Протокол игры  
Шериф0:1Партизан
  45'Гомеш Рикарду (0:1)
Коваль МаксимЗохури АрмельГарананга МунашеКики ГабиКпозо Патрик 90' (Гедес Ренан ( 90') Бадоло СедрикКиабу Мусса 80' (Раделич Степан ( 80') Мухамед ДиопТалал Амин 52' (Мумуни Абдул ( 52'  90') Атьемвен Айяйи 90' (Глига Евгений ( 90') Тапсоба Абдул  45'
Запасные: Игнатов ДанилаПащенко АлександрЧелядник ДмитрийКовали Никита
Попович Александар  72'Филипович АлександарМаркович СветозарВуячич Игор  50'Шехович ЗлатанФейса ЛюбомирБелич Кристиян  34' 55' (Илич Михайло ( 55') Диабате ФуссейниНатхо БибрасМениг Квинси 71' (Андраде Патрик ( 71') Гомеш Рикарду 90' (Павлович Андрия ( 90')
Запасные: Пантич ДанилоЖивкович Марко IIБаждар СамедСтеванович НеманьяЕвремович ЯнкоСтепанович МатеяЙович НеманьяЛукач Милан IIIТраоре Хамиду
16 февраля. Стадион "Зимбру".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Шериф Партизан
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