«Шериф» минимально проиграл «Партизану», проведя тайм в большинстве

«Шериф» принимал «Партизан» в матче Лиги конференций. Даже без поддержки болельщиков молдавская команда доминировала и создавала моменты. Абдул Тапсоба пробил в перекладину, а партнер добил в голкипера. Сербы повели на 45-й минуте и не без помощи рикошета. Результативная попытка в активе Рикарду Гомеша. Только начался второй тайм, и «Шериф» получил лишнего игрока после удаления за грубость Игора Вуячича. Квинси Мениг едва не удвоил счет, но не переиграл Максима Коваля, выйдя один на один. Молдаване постоянно контролировали мяч, но реальной остроты не было - 0:1.
Протокол игры
|45'Гомеш Рикарду (0:1)
Коваль Максим•Зохури Армель•Гарананга Мунаше•Кики Габи•Кпозо Патрик90' (Гедес Ренан (90') •Бадоло Седрик•Киабу Мусса80' (Раделич Степан (80') •Мухамед Диоп•Талал Амин52' (Мумуни Абдул (52') • 90'Атьемвен Айяйи90' (Глига Евгений (90') •Тапсоба Абдул 45'
Попович Александар• 72'Филипович Александар•Маркович Светозар•Вуячич Игор• 50'Шехович Златан•Фейса Любомир•Белич Кристиян 34'55' (Илич Михайло (55') •Диабате Фуссейни•Натхо Бибрас•Мениг Квинси71' (Андраде Патрик (71') •Гомеш Рикарду90' (Павлович Андрия (90')
16 февраля. Стадион "Зимбру".
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