«Шериф» минимально проиграл «Партизану», проведя тайм в большинстве

«Шериф» принимал «Партизан» в матче Лиги конференций. Даже без поддержки болельщиков молдавская команда доминировала и создавала моменты. Абдул Тапсоба пробил в перекладину, а партнер добил в голкипера. Сербы повели на 45-й минуте и не без помощи рикошета. Результативная попытка в активе Рикарду Гомеша. Только начался второй тайм, и «Шериф» получил лишнего игрока после удаления за грубость Игора Вуячича. Квинси Мениг едва не удвоил счет, но не переиграл Максима Коваля, выйдя один на один. Молдаване постоянно контролировали мяч, но реальной остроты не было - 0:1.