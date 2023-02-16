Спортивный директор «Лацио»: «Не стоит недооценивать Лигу конференций»

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре поделился мыслями о Лиге конференций.

Сегодня в 23:00 по московскому времени римляне сыграют против румынского «Клужа» в рамках 1/16 финала третьего по значимости еврокубкового турнира.

«Лига Европы принесла нам разочарование, и теперь мы должны полностью выложиться здесь. Мы надеемся начать с победы в сегодняшнем матче. Не стоит недооценивать Лигу конференций», – заявил в интервью Sky Sport Таре.

«Лацио» занял третье место в группе Лиги Европы, пропустив вперёд «Фейенорд» и «Митьюлланд» при равном количестве набранных очков.

Действующим победителем Лиги конференций является другой римский клуб – «Рома».