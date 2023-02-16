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Лига конференций

Спортивный директор «Лацио»: «Не стоит недооценивать Лигу конференций»

16 Февраля 2023 • 22:50 Комментировать
Лацио
0:0
ЧФР Клуж
1 1.35 X 4.70 2 10.00
1-й тайм

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре поделился мыслями о Лиге конференций.

Сегодня в 23:00 по московскому времени римляне сыграют против румынского «Клужа» в рамках 1/16 финала третьего по значимости еврокубкового турнира.

«Лига Европы принесла нам разочарование, и теперь мы должны полностью выложиться здесь. Мы надеемся начать с победы в сегодняшнем матче. Не стоит недооценивать Лигу конференций», – заявил в интервью Sky Sport Таре.

«Лацио» занял третье место в группе Лиги Европы, пропустив вперёд «Фейенорд» и «Митьюлланд» при равном количестве набранных очков.

Действующим победителем Лиги конференций является другой римский клуб – «Рома».

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Игли Таре
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ЛАЦИО ЧФР КЛУЖ
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