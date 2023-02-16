Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига конференций

«Карабах» дома переиграл «Гент»

16 Февраля 2023 • 22:43 Комментировать
Карабах
1:0
Гент
окончен

В первом матче 1/16 финала Лиги конференций «Карабах» дома играл против «Гента». Противостояние получилось более-менее равным, вот только коллектив из Азербайджана лучше распорядился своими моментами. На 52-й минуте Рамиль Шейдаев не забил пенальти, но его команда все же  добилась своего, на 78-й минуте Леандро Андраде открыл счет - 1:0.

В следующий четверг в Бельгии соперники проведут ответный поединок.

Протокол игры  
Карабах1:0Гент
(1:0) Андраде Леандро78'  
Гугешашвили Лука  90'Вешович МаркоМустафазаде БахлулГусейнов БадавиДжафаргулиев ЭлвинРомао ЖулиоЯнкович Марко 90' (Алмейда Ричард ( 90') Шейдаев Рамиль 78' (Джиджа Редон ( 78') Андраде Леандро 78' (Бензия Яссин ( 78') Зубир АбделлаГурбанлы Муса 66' (Дьякаби Адама ( 66')
Запасные: Гараев ГараОзобич ФилипМамедов РахильИбрахимли ИсмаилАразлы АйханМедведев МаксимРамазанов АминБайрамов Турал
Руф ДавиОкуму Джозеф 90' (Фофанан Малик ( 90') Нгадеу МайклТорунарига Джордан  51'Годо Бруно 86' (Депуатр Лоран ( 86') Кастро-Монтес Алессио 60' (Юльсагер Эндрю ( 60') Де Сар Жюльен  71'Кумс Свен 86' (Фортуна Нуриу ( 86') Хон Хён-СокКейперс Уго 86' (Марре Сулейман ( 86'  90') Орбан Гифт
Запасные: Хёуге ЙенсНарди Поль
16 февраля. Стадион "Имени Тофика Бахрамова" (Баку).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гент Карабах
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Карабах Карабах
Гент Гент
1
0
2.25 3.45 3.25
Видео
Окончен
Брага Брага
Фиорентина Фиорентина
0
4
2.55 3.35 2.90
Видео
Окончен
Будё-Глимт Будё-Глимт
Лех Лех
0
0
Видео
Окончен
Трабзонспор Трабзонспор
Базель Базель
1
0
2.21 3.50 3.35
Видео
8 мин
АЕК Ларнака АЕК Ларнака
Днепр-1 Днепр-1
0
0
2.48 3.40 2.90
Видео
8 мин
Лацио Лацио
ЧФР Клуж ЧФР Клуж
0
0
1.49 4.60 6.60
Видео
8 мин
Лудогорец Лудогорец
Андерлехт Андерлехт
0
0
2.75 3.30 2.70
Видео
8 мин
Шериф Шериф
Партизан Партизан
0
0
2.42 3.40 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Февраля
22:50 · Лига конференций УЕФА
Спортивный директор «Лацио»: «Не стоит недооценивать Лигу конференций»
22:47 · Лига Европы
«Фиорентина» практически гарантировала себе 1/8 финала: результаты матчей
22:43 · Лига конференций УЕФА
«Карабах» дома переиграл «Гент»
22:30 · Лига конференций УЕФА
«Шериф» - «Партизан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:30 · Лига конференций УЕФА
АЕК Ларнака - «Днепр-1»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
20:15 · Лига конференций УЕФА
«Карабах» - «Гент»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
19:50 · Лига конференций УЕФА
Амрабат: «Рома» выиграла Лигу конференций – сможем и мы»
01:59 · Лига конференций УЕФА
«Андерлехт» остался без Амузу перед матчем с «Лудогорцем»
15 Февраля
19:44 · Лига конференций УЕФА
Сарри: «Мы уважаем Лигу конференций»
14 Февраля
14:44 · Лига конференций УЕФА
​«Шериф» и «Партизан» сыграют при пустых трибунах
09 Ноября
01:52 · Лига конференций УЕФА
Ванхазебрук считает, что матч с «Карабахом» будет трудным
07 Ноября
16:18 · Лига конференций УЕФА
Результаты жеребьёвки стыковых матчей Лиги конференций 1 молния
04 Ноября
02:44 · Лига конференций УЕФА
Форнальс: «Это командный успех»
02:24 · Лига конференций УЕФА
Мойес: «Могли забить и больше»
01:45 · Лига Европы
Рекордное число бельгийских команд вышло в плей-офф еврокубков
Все новости
Рекомендуем