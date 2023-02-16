«Карабах» дома переиграл «Гент»

В первом матче 1/16 финала Лиги конференций «Карабах» дома играл против «Гента». Противостояние получилось более-менее равным, вот только коллектив из Азербайджана лучше распорядился своими моментами. На 52-й минуте Рамиль Шейдаев не забил пенальти, но его команда все же добилась своего, на 78-й минуте Леандро Андраде открыл счет - 1:0.
В следующий четверг в Бельгии соперники проведут ответный поединок.
Протокол игры
|(1:0) Андраде Леандро78'
Гугешашвили Лука• 90'Вешович Марко•Мустафазаде Бахлул•Гусейнов Бадави•Джафаргулиев Элвин•Ромао Жулио•Янкович Марко90' (Алмейда Ричард (90') •Шейдаев Рамиль78' (Джиджа Редон (78') •Андраде Леандро78' (Бензия Яссин (78') •Зубир Абделла•Гурбанлы Муса66' (Дьякаби Адама (66')
Руф Дави•Окуму Джозеф90' (Фофанан Малик (90') •Нгадеу Майкл•Торунарига Джордан• 51'Годо Бруно86' (Депуатр Лоран (86') •Кастро-Монтес Алессио60' (Юльсагер Эндрю (60') •Де Сар Жюльен• 71'Кумс Свен86' (Фортуна Нуриу (86') •Хон Хён-Сок•Кейперс Уго86' (Марре Сулейман (86') • 90'Орбан Гифт
Запасные: Хёуге Йенс•Нарди Поль
16 февраля. Стадион "Имени Тофика Бахрамова" (Баку).
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