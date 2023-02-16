«Карабах» дома переиграл «Гент»

В первом матче 1/16 финала Лиги конференций «Карабах» дома играл против «Гента». Противостояние получилось более-менее равным, вот только коллектив из Азербайджана лучше распорядился своими моментами. На 52-й минуте Рамиль Шейдаев не забил пенальти, но его команда все же добилась своего, на 78-й минуте Леандро Андраде открыл счет - 1:0.

В следующий четверг в Бельгии соперники проведут ответный поединок.