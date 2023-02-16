Амрабат: «Рома» выиграла Лигу конференций – сможем и мы»

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат назвал цель для своей команды в Лиге конференций – первые матчи 1/16 финала третьего по силе еврокубкового турнира стартуют уже сегодня.

«Мы хотим выигрывать титулы, и я думаю, что мы должны попытаться сделать это в Лиге конференций. В прошлом сезоне «Рома» выиграла его, поэтому я думаю, что это нам тоже по силам. К тому же, у нас замечательные болельщики, с ними мы везде себя чувствуем как дома», - цитирует Амрабата Альфредо Педулла.

Напомним, на стадии 1/16 финала «Фиорентине» достался не самый слабый соперник из Лиги Европы – это португальская «Брага». Матч стартует через час – в 20:45 по московскому времени в Браге.