«Андерлехт» остался без Амузу перед матчем с «Лудогорцем»

Как сообщает издание GBeNeFN, бельгийский «Андерлехт» перед матчем Лиги конференций с болгарским «Лудогорцем» остался без своего нападающего Фрэнсиса Амузу.

На место 23-летнего игрока был взят его сверстник, шведский вингер Хенрик Белльман, дважды забивший и отдавший одну результативную передачу за вторую команду в четырех матчах. Белльман перешёл в «Андерлехт» из «Эстерсунда» в нынешнем году.

Причины отсутствия бельгийского футболиста ганского происхождения не сообщаются.

Противостояние болгарского и бельгийского клубов начнётся сегодня, 16 февраля. Главный арбитр встречи даст свисток к началу матча в 23:00.