Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига конференций

«Андерлехт» остался без Амузу перед матчем с «Лудогорцем»

16 Февраля 2023 • 01:59 Комментировать
Лудогорец
...
Андерлехт
Через 20 ч. 18 мин.

Как сообщает издание GBeNeFN, бельгийский «Андерлехт» перед матчем Лиги конференций с болгарским «Лудогорцем» остался без своего нападающего Фрэнсиса Амузу.

На место 23-летнего игрока был взят его сверстник, шведский вингер Хенрик Белльман, дважды забивший и отдавший одну результативную передачу за вторую команду в четырех матчах. Белльман перешёл в «Андерлехт» из «Эстерсунда» в нынешнем году.

Причины отсутствия бельгийского футболиста ганского происхождения не сообщаются.

Противостояние болгарского и бельгийского клубов начнётся сегодня, 16 февраля. Главный арбитр встречи даст свисток к началу матча в 23:00.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андерлехт Лудогорец Лига конференций Фрэнсис Амузу
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛУДОГОРЕЦ АНДЕРЛЕХТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
16.02.23 в 20:45
Карабах Карабах
Гент Гент
2.25 3.45 3.25
Видео
16.02.23 в 20:45
Брага Брага
Фиорентина Фиорентина
2.55 3.35 2.90
Видео
16.02.23 в 20:45
Будё-Глимт Будё-Глимт
Лех Лех
Видео
16.02.23 в 20:45
Трабзонспор Трабзонспор
Базель Базель
2.21 3.50 3.35
Видео
16.02.23 в 23:00
АЕК Ларнака АЕК Ларнака
Днепр-1 Днепр-1
2.48 3.40 2.90
Видео
16.02.23 в 23:00
Лацио Лацио
ЧФР Клуж ЧФР Клуж
1.49 4.60 6.60
Видео
16.02.23 в 23:00
Лудогорец Лудогорец
Андерлехт Андерлехт
2.75 3.30 2.70
Видео
16.02.23 в 23:00
Шериф Шериф
Партизан Партизан
2.42 3.40 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Февраля
01:59 · Лига конференций УЕФА
«Андерлехт» остался без Амузу перед матчем с «Лудогорцем»
15 Февраля
19:44 · Лига конференций УЕФА
Сарри: «Мы уважаем Лигу конференций»
14 Февраля
14:44 · Лига конференций УЕФА
​«Шериф» и «Партизан» сыграют при пустых трибунах
09 Ноября
01:52 · Лига конференций УЕФА
Ванхазебрук считает, что матч с «Карабахом» будет трудным
07 Ноября
16:18 · Лига конференций УЕФА
Результаты жеребьёвки стыковых матчей Лиги конференций 1 молния
04 Ноября
02:44 · Лига конференций УЕФА
Форнальс: «Это командный успех»
02:24 · Лига конференций УЕФА
Мойес: «Могли забить и больше»
01:45 · Лига Европы
Рекордное число бельгийских команд вышло в плей-офф еврокубков
01:10 · Лига конференций УЕФА
Без громких имён и явного фаворита: Кто сыграет в плей-офф Лиги конференций 1
03 Ноября
22:44 · Лига конференций УЕФА
«Пюник» проиграл «Базелю» и покидает еврокубки
22:41 · Лига конференций УЕФА
«Днепр-1» не смог отобрать первое место у АЗ
17:20 · Лига конференций УЕФА
Клиенты PARI выбрали самые популярные матчи дня в Лиге конференций
29 Октября
02:17 · Лига конференций УЕФА
Ванхазебрук сожалеет о ничьей с «Шемрок Роверс»
28 Октября
05:54 · Лига конференций УЕФА
АЗ забил свой 300-й гол в европейских турнирах
03:32 · Лига конференций УЕФА
Мойес: «Могли и больше закатить»
Все новости
Рекомендуем