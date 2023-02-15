Сарри: «Мы уважаем Лигу конференций»

В группе Лиги Европы «Лацио» занял только третье место. Как следствие, команда Маурицио Сарри опустилась в Лигу конференций, где её ждёт противостояние с «ЧФР Клуж». Рулевой «орлов» дал комментарий об этом турнире.

«Любое европейское соревнование нужно уважать. Мы уважаем Лигу конференций», - сказал Сарри на пресс-конференции.

После этого у Маурицио Сарри спросили, является ли Серия А приоритетом «Лацио», и будет ли тренер обращаться к ротации состава.

«Лига может дать нам больший заработок, и это важно для клуба. Если же говорить о спортивном аспекте, то европейский турнир должен нас заинтересовать. Я буду делать свой выбор на основе усталости игроков», - заявил Сарри.