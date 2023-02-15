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Лига конференций

Сарри: «Мы уважаем Лигу конференций»

15 Февраля 2023 • 19:44 Комментировать
Лацио
...
ЧФР Клуж
1 1.35 X 4.80 2 10.00
16.02 23:00

В группе Лиги Европы «Лацио» занял только третье место. Как следствие, команда Маурицио Сарри опустилась в Лигу конференций, где её ждёт противостояние с «ЧФР Клуж». Рулевой «орлов» дал комментарий об этом турнире.

«Любое европейское соревнование нужно уважать. Мы уважаем Лигу конференций», - сказал Сарри на пресс-конференции.

После этого у Маурицио Сарри спросили, является ли Серия А приоритетом «Лацио», и будет ли тренер обращаться к ротации состава.

«Лига может дать нам больший заработок, и это важно для клуба. Если же говорить о спортивном аспекте, то европейский турнир должен нас заинтересовать. Я буду делать свой выбор на основе усталости игроков», - заявил Сарри.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Маурицио Сарри
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ЛАЦИО ЧФР КЛУЖ
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