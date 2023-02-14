​«Шериф» и «Партизан» сыграют при пустых трибунах

В ближайший четверг пройдёт первый матч раунда плей-офф Лиги конференций между «Шерифом» и «Партизаном». Поединок пройдёт при пустых трибунах – такое решение приняли местные власти.

Представители правительства Молдовы заявили, что они получили информацию о готовящихся провокациях для дестабилизации ситуации в стране. Так, по данным властей, в Кишинёв под видом фанатов «Партизана» должна была прибыть целая диверсионная группа из Сербии. К сожалению, футбол продолжает переплетаться с политикой.

Матч «Шериф» - «Партизан» стартует 16 февраля в 23:00 по московскому времени.