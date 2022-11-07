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Лига конференций

Результаты жеребьёвки стыковых матчей Лиги конференций молния

07 Ноября 2022 • 16:18 Комментировать

В швейцарском Ньоне подошла к концу жеребьёвка стыковых матчей Лиги конференций. На этой стадии пересекаются команды, которые на групповой стадии заняли вторые места, а также команды, которые заняли третьи места в группах Лиги Европы.

По итогам жеребьёвки были сформированы такие пары:

«Карабах» - «Гент»;

«Трабзонспор» - «Базель»;

«Лацио» - «ЧФР Клуж»;

«Будё-Глимт» - «Лех»;

«Брага» - «Фиорентина»;

АЕК Ларнака – «Днепр-1»;

«Шериф» - «Партизан»;

«Лудогорец» - «Андерлехт».

Стыковые матчи Лиги конференций пройдут 16 и 23 февраля.

Отметим, что действующим обладателем трофея Лиги конференций является итальянская «Рома».

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Лига конференций
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