В швейцарском Ньоне подошла к концу жеребьёвка стыковых матчей Лиги конференций. На этой стадии пересекаются команды, которые на групповой стадии заняли вторые места, а также команды, которые заняли третьи места в группах Лиги Европы.

По итогам жеребьёвки были сформированы такие пары:

«Карабах» - «Гент»;

«Трабзонспор» - «Базель»;

«Лацио» - «ЧФР Клуж»;

«Будё-Глимт» - «Лех»;

«Брага» - «Фиорентина»;

АЕК Ларнака – «Днепр-1»;

«Шериф» - «Партизан»;

«Лудогорец» - «Андерлехт».

Стыковые матчи Лиги конференций пройдут 16 и 23 февраля.

Отметим, что действующим обладателем трофея Лиги конференций является итальянская «Рома».