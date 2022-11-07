В швейцарском Ньоне подошла к концу жеребьёвка стыковых матчей Лиги конференций. На этой стадии пересекаются команды, которые на групповой стадии заняли вторые места, а также команды, которые заняли третьи места в группах Лиги Европы.
По итогам жеребьёвки были сформированы такие пары:
«Карабах» - «Гент»;
«Трабзонспор» - «Базель»;
«Лацио» - «ЧФР Клуж»;
«Будё-Глимт» - «Лех»;
«Брага» - «Фиорентина»;
АЕК Ларнака – «Днепр-1»;
«Шериф» - «Партизан»;
«Лудогорец» - «Андерлехт».
Стыковые матчи Лиги конференций пройдут 16 и 23 февраля.
Отметим, что действующим обладателем трофея Лиги конференций является итальянская «Рома».
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