Без громких имён и явного фаворита: Кто сыграет в плей-офф Лиги конференций

В ночь на пятницу финишировал второй в истории Лиги конференций групповой раунд.

Напрямую в 1/8 финала пробились «Истанбул Башакшехир», «Вест Хэм», «Вильярреал», «Ницца», «АЗ Алкмаар», «Юргорден», «Сивасспор», «Слован».

В стыковые матчи со второго места попали «Фиорентина», «Андерлехт», «Лех», «Партизан», «Днепр-1», «Гент», «ЧФР Клуж» и «Базель». Их соперниками станут вылетевшие из Лиги Европы: «Будё-Глимт», АЕК Ларнака, «Лудогорец», «Брага», «Шериф», «Лацио», «Карабах» и «Трабзонспор».

Жеребьевка стыковых матчей состоится 7 ноября.