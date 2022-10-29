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Лига конференций

Ванхазебрук сожалеет о ничьей с «Шемрок Роверс»

29 Октября 2022 • 02:17 Комментировать
Шемрок Роверс
1:1
Гент
окончен

Главный тренер «Гента» Хейн Ванхазебрук сожалеет о ничейном результате матча против «Шемрок Роверс». Об этом сообщает GBeNeFN.

После данного матча бельгийский клуб остался на третьем месте в группе Лиги конференций, где помимо клуба «Шемрок Роверс» участвуют также «Мольде» и «Юргорден».

За один тур до завершения группового этапа «Гент» имеет в своём активе пять очков, «Шемрок Роверс» - два очка, «Мольде» - семь, «Юргорден» - 13.

Следующий матч «Гент» проведёт против «Ауд-Хеверле Лёвен». Матч состоится 30 октября. Стартовый свисток прозвучит в 20:30.

На текущий момент «Гент» занимает пятое место в чемпионате Бельгии.

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Евро-Футбол.Ру,
Гент Хейн Ванхазебрук Лига конференций
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