Ванхазебрук сожалеет о ничьей с «Шемрок Роверс»

Главный тренер «Гента» Хейн Ванхазебрук сожалеет о ничейном результате матча против «Шемрок Роверс». Об этом сообщает GBeNeFN.

После данного матча бельгийский клуб остался на третьем месте в группе Лиги конференций, где помимо клуба «Шемрок Роверс» участвуют также «Мольде» и «Юргорден».

За один тур до завершения группового этапа «Гент» имеет в своём активе пять очков, «Шемрок Роверс» - два очка, «Мольде» - семь, «Юргорден» - 13.

Следующий матч «Гент» проведёт против «Ауд-Хеверле Лёвен». Матч состоится 30 октября. Стартовый свисток прозвучит в 20:30.

На текущий момент «Гент» занимает пятое место в чемпионате Бельгии.