АЗ забил свой 300-й гол в европейских турнирах

В пятом туре группового раунда Лиги конференций нидерландский АЗ сыграл на выезде с лихтенштейнским «Вадуцем» и обыграл его со счетом 2:1. Один из забитых нидерландским клубом голов стал 300-м в истории выступлений «сыроваров» в европейских турнирах.

Истории, надо заметить, порой яркой - к примеру, в 1981 году клуб выиграл чемпионат Нидерландов и добрался в тот год до финала Кубка УЕФА, демонстрируя яркий футбол с большим количеством голов.

В последнем туре группового раунда Лиги конференций нидерландский АЗ сыграет дома с украинским «Днепр-1», этот матч состоится третьего ноября.