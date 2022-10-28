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Лига конференций

АЗ забил свой 300-й гол в европейских турнирах

28 Октября 2022 • 05:54 Комментировать
Вадуц
1:2
АЗ Алкмар
окончен

В пятом туре группового раунда Лиги конференций нидерландский АЗ сыграл на выезде с лихтенштейнским «Вадуцем» и обыграл его со счетом 2:1. Один из забитых нидерландским клубом голов стал 300-м в истории выступлений «сыроваров» в европейских турнирах.

Истории, надо заметить, порой яркой - к примеру, в 1981 году клуб выиграл чемпионат Нидерландов и добрался в тот год до финала Кубка УЕФА, демонстрируя яркий футбол с большим количеством голов.

В последнем туре группового раунда Лиги конференций нидерландский АЗ сыграет дома с украинским «Днепр-1», этот матч состоится третьего ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
АЗ Алкмаар Вадуц
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