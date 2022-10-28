Мойес: «Могли и больше закатить»

Лондонский «Вест Хэм» не знает себе равных в своей группе Лиги конференций - «молотобойцы» выиграли уже пятый матч кряду, на сей раз повержен был датский «Силькеборг». Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес считает, что минимальный счет не отражает того преимущества, которым владела команда.

- Думаю, мы сделали достаточно, чтобы забить два, а то и три гола. Не знаю, что подвело, плохое окончание моментов, или общие решения в последней трети поля. Шансы были, в принципе, это само по себе хорошо, - цитирует слова наставника «Вест Хэма» BT Sport.

В последнем туре «Вест Хэм» сыграет в гостевом матче с румынским клубом «ФКСБ», известным более как бывший «Стяуа» - тот самый, что в 1986 выиграл в финале Кубка чемпионов у «Барселоны».