Определились 10 из 24 участников плей-офф Лиги конференций

В Лиге конференций остаётся провести ещё один тур, но уже заранее стали известны некоторые участники стадии плей-офф третьего по силе еврокубка.

Группа А: «Истанбул Башакшехир» и «Фиорентина».

Группа В: «Вест Хэм» (1).

Группа С: «Вильярреал» (1).

Группа D: «Ницца» и «Партизан».

Группа Е: «АЗ Алкмаар» и «Днепр-1».

Группа F: «Юргорден» (1).

Из Лиги Европы в данный турнир мигрирует гарантированно занявшая третье место в своем квартете команда. Это АЕК из Ларнаки.

Всех участников плей-офф Лиги конференций узнаем через неделю.