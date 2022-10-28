Определились 10 из 24 участников плей-офф Лиги конференций

В Лиге конференций остаётся провести ещё один тур, но уже заранее стали известны некоторые участники стадии плей-офф третьего по силе еврокубка.
Группа А: «Истанбул Башакшехир» и «Фиорентина».
Группа В: «Вест Хэм» (1).
Группа С: «Вильярреал» (1).
Группа D: «Ницца» и «Партизан».
Группа Е: «АЗ Алкмаар» и «Днепр-1».
Группа F: «Юргорден» (1).
Из Лиги Европы в данный турнир мигрирует гарантированно занявшая третье место в своем квартете команда. Это АЕК из Ларнаки.
Всех участников плей-офф Лиги конференций узнаем через неделю.
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