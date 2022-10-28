«Пюник» был в 6 минутах от выхода из группы

В запутанной группе Н Лиги конференций «Пюник» мог надеяться на выход в плей-офф уже после матча пятого тура со «Слованом». Команда из Армении повела на 64-й минуте после удара с 11 метров Евгения Кочука. Словаки же ответили дуплетом на 84-й и 85-й минутах - 2:1.
У «Слована» и «Базеля» по 8 очков, «Пюник» набрал 6 пунктов, у «Жальгириса» 5 баллов.
Протокол игры
|64'Кочук Евгений (0:1)
|(1:1) Кашия Гурам84'
|(2:1) Рамирес Эрик85'
Хован Адриан• 64'Медведев Юрий II71' (Пощек Лукаш (71') •Кашия Гурам•Абена Минти•Ловат Лукас71' (Рамирес Эрик (71') • 86'Мустафич Ален86' (Вернон де Марко (86') •Куцка Юрай•Змрхаль Яромир• 90'Вайсс Владимир75' (Грин Эндри (75') •Чакветадзе Георгий86' (Уче Агбо (86') •Чаврич Александр
Запасные: Трновски Мартин•Рабиу Ибрахим•Хрдина Адам•Грнчар Давид
Юрченко Давид• 75'Гонсалес Александр•Милькович Александр•Баранов Никита•Карлос Джуниор II62' (Коваленко Михаил Вадимович (62') •Дашян Артак•Кочук Евгений77' (Спировски Стефан (77') •Братков Антон• 24'Арутюнян Оганес77' (Карасюк Роман (77') •Джуричич Лука 80'80' (Карапетян Александр (80') •Отубаньо Юсуф46' (Диоп Дам (46')
27 октября. Стадион "Народны (Тегельне Поле)".
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