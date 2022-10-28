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Лига конференций

«Пюник» был в 6 минутах от выхода из группы

28 Октября 2022 • 00:03 Комментировать
Слован Братислава
2:1
Пюник
окончен

В запутанной группе Н Лиги конференций «Пюник» мог надеяться на выход в плей-офф уже после матча пятого тура со «Слованом». Команда из Армении повела на 64-й минуте после удара с 11 метров Евгения Кочука. Словаки же ответили дуплетом на 84-й и 85-й минутах - 2:1.

У «Слована» и «Базеля» по 8 очков, «Пюник» набрал 6 пунктов, у «Жальгириса» 5 баллов.

Протокол игры  
Слован Братислава2:1Пюник
  64'Кочук Евгений (0:1)
(1:1) Кашия Гурам84'  
(2:1) Рамирес Эрик85'  
Хован Адриан  64'Медведев Юрий II 71' (Пощек Лукаш ( 71') Кашия ГурамАбена МинтиЛоват Лукас 71' (Рамирес Эрик ( 71'  86') Мустафич Ален 86' (Вернон де Марко ( 86') Куцка ЮрайЗмрхаль Яромир  90'Вайсс Владимир 75' (Грин Эндри ( 75') Чакветадзе Георгий 86' (Уче Агбо ( 86') Чаврич Александр
Запасные: Трновски МартинРабиу ИбрахимХрдина АдамГрнчар Давид
Юрченко Давид  75'Гонсалес АлександрМилькович АлександрБаранов НикитаКарлос Джуниор II 62' (Коваленко Михаил Вадимович ( 62') Дашян АртакКочук Евгений 77' (Спировски Стефан ( 77') Братков Антон  24'Арутюнян Оганес 77' (Карасюк Роман ( 77') Джуричич Лука  80' 80' (Карапетян Александр ( 80') Отубаньо Юсуф 46' (Диоп Дам ( 46')
Запасные: Авагян АртурОзбилиз АразГарегинян ЮрийВакуленко СергейБучнев СтаниславПетросян Греник
27 октября. Стадион "Народны (Тегельне Поле)".

 

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Пюник Слован Братислава
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