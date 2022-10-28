«Пюник» был в 6 минутах от выхода из группы

В запутанной группе Н Лиги конференций «Пюник» мог надеяться на выход в плей-офф уже после матча пятого тура со «Слованом». Команда из Армении повела на 64-й минуте после удара с 11 метров Евгения Кочука. Словаки же ответили дуплетом на 84-й и 85-й минутах - 2:1.

У «Слована» и «Базеля» по 8 очков, «Пюник» набрал 6 пунктов, у «Жальгириса» 5 баллов.