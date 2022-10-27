«Днепр-1» одолел «Аполлон» и вышел в плей-офф

«Днепр-1» провёл матч за второе место в группе Лиги конференций с «Аполлоном». Украинцы были активнее противника и закономерно его обыграли со счётом 1:0. Единственный гол в активе Александра Пихалёнка на 39-й минуте.

«Днепр-1» с 10 очками идет вторым, у лидеров из АЗ - 12 баллов.