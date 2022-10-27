«Днепр-1» одолел «Аполлон» и вышел в плей-офф

«Днепр-1» провёл матч за второе место в группе Лиги конференций с «Аполлоном». Украинцы были активнее противника и закономерно его обыграли со счётом 1:0. Единственный гол в активе Александра Пихалёнка на 39-й минуте.
«Днепр-1» с 10 очками идет вторым, у лидеров из АЗ - 12 баллов.
Протокол игры
|(1:0) Пихалёнок Александр39'
Макс Валеф•Адамюк Владимир•Сваток Александр•Eduard Sarapiy•Хамаче Янис•Валентин Рубчинский70' (Когут Игорь (70') •Бабенко Руслан•Танчик Владимир82' (Никита Кононов (82') •Пихалёнок Александр85' (Габриэль Даль Тое Бусанелло (85') •Назаренко Александр85' (Логинов Сергей (85') •Довбик Артём
Запасные: Юрчук Валерий•Yakiv Kinareykin•Рыбак Владислав
Йованович Александар II•Кабрал Эуклидес79' (Жради Бассель (79') • 88'Кириаку Хараламбос•Йованович Вукашин• 27'Алеесами Хайтам•Коль Исраэль•Шполярич Данило68' (Дигин Николя (68') • 90'Питтас Яннис•Онгенда Эрвин68' (Антонио Владимиро (68') •Йоостен Патрик68' (Дабо Багали (68') •Хенти Эзекиэль68' (Хаммас Амин (68')
27 октября. Стадион "Кошицкая футбольная арена".
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