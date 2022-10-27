Матч Лиги конференций перенесён на завтра из-за погодных условий

Поединок чешского «Словацко» против немецкого «Кёльна» решили отложить на следующий день.

Стартовый свисток был задержан более чем на час в связи с туманом, серьёзно нарушившим видимость на футбольном поле. Встречу всё же решили начать, но были вынуждены остановить уже спустя пять минут по всё той же причине. В итоге было принято решение доиграть оставшуюся часть поединка 28 октября.

На счету «Словацко» и «Кёльна» по четыре набранных очка после четырёх туров группового этапа Лиги конференций. Квартет возглавляет французская «Ницца», переигравшая сегодня «Партизан» (2:1) – оба коллектива имеют на счету по восемь баллов.