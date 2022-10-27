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Лига конференций

Матч Лиги конференций не могут начать уже более часа из-за плотного тумана

27 Октября 2022 • 21:08 Комментировать
Словацко
0:0
Кёльн
1 3.05 X 3.70 2 2.20
остановлен

Не так часто туман становится причиной для переноса игры, но именно это случилось перед матчем пятого тура группового раунда Лиги конференций, в котором предстоит (пока еще предстоит!) сойтись «Словацко» и немецкому «Кельну». Несмотря на то, что игра должна была начаться полтора часа назад, этого до сих пор не произошло - туман испытывает терпение как игроков, так и немногочисленных зрителей.

Проследить момент начала матча между «Словацко» и «Кельном», а также будущие события на футбольном поле можно в формате прямой онлайн-трансляции, которая уже сейчас доступна на нашем сайте.

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СЛОВАЦКО КЁЛЬН
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