Матч Лиги конференций не могут начать уже более часа из-за плотного тумана

Не так часто туман становится причиной для переноса игры, но именно это случилось перед матчем пятого тура группового раунда Лиги конференций, в котором предстоит (пока еще предстоит!) сойтись «Словацко» и немецкому «Кельну». Несмотря на то, что игра должна была начаться полтора часа назад, этого до сих пор не произошло - туман испытывает терпение как игроков, так и немногочисленных зрителей.

Проследить момент начала матча между «Словацко» и «Кельном», а также будущие события на футбольном поле можно в формате прямой онлайн-трансляции, которая уже сейчас доступна на нашем сайте.