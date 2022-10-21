Партизан лишили поддержки фанатов в следующем домашнем матче Еврокубков

УЕФА принял решение о мере наказания сербскому «Партизану» за поведение фанатов команды во время поединка с немецким «Кёльном», который проходил в Белграде и завершился уверенной победой хозяев со счётом 2:0.

Следующий поединок клуба, который состоится на домашнем стадионе команды, «Партизан» обязан будет провести без болельщиков на трибунах.

Кроме того, союз европейских футбольных ассоциаций вынес и дополнительные меры наказания. Среди них: штраф 30 тысяч евро за сжигание и бросание файеров и дискриминационное поведение фанатов, обязанность разместить на следующем домашнем матче в еврокубках баннер с надписью #EqualGame «Равная игра» с логотипом УЕФА, штраф 20 тысяч евро за блокирование проходов на стадионе и штраф 3 тысячи евро за ненадлежащее поведение команды.

Следующую домашнюю игру в рамках еврокубков сербский клуб проведёт третьего ноября. Соперником «Партизана» станет чешский «Словацко». На текущий момент клуб из Белграда лидирует в своей группе Лиги конференций, где помимо команды из Чехии выступают также «Кёльн» и «Ницца». До начала следующего тура все клубы квартета имеют шансы на выход в плей-офф соревнования.