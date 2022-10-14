«Андерлехт» извинился за поведение фанатов на игре против «Вест Хэма»

«Андерлехт» извинился за поведение своих болельщиков во время гостевого поединка Лиги конференций УЕФА против «Вест Хэма».

«Мы хотим извиниться перед «Вест Хэмом». Мы не потерпим этого и осуждаем такое поведение. Мы обсудим инцидент с УЕФА и нашими фанатами», – заявил один из представителей бельгийского клуба, чьи слова приводит BBC. Напомним, что тринадцать человек были арестованы после того, как с гостевой трибуны были брошены сиденья и зажжены сигнальные ракеты. Двое полицейских были госпитализированы.

В самом поединке «Андерлехт» уступил в Лондоне со счётом 1:2, чем усложнил себе задачу по выходу из группы.