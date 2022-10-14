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Лига конференций

«Андерлехт» извинился за поведение своих фанатов

14 Октября 2022 • 05:39 Комментировать
Вест Хэм
2:1
Андерлехт
окончен

В четвертом туре группового раунда Лиги конференций «Вест Хэм» победил в игре с бельгийским «Андерлехтом», забив два гола в первом тайме. Правда, во втором тайме «Андерлехт» отыграл один мяч, но уйти от поражения брюссельский клуб не сумел.

Раздосадованные неудачным ходом игры, бельгийские фанаты устроили беспорядки на стадионе, вырывая спинки кресел и забрасывая ими неугодных болельщиков «Вест Хэма». Теперь «Андерлехту» наверняка будут выписаны санкции - даже несмотря на извинения.

- Мы примем решение УЕФА. Мы хотим извиниться перед «Вест Хэмом», мы не можем быть согласными с такими вещами. Осуждаем подобное поведение, - гласит релиз клуба. 

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Евро-Футбол.Ру,
Андерлехт Вест Хэм
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