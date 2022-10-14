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Лига конференций

Мойес: «Первым таймом доволен, вторым - не очень»

14 Октября 2022 • 05:34 Комментировать
Вест Хэм
2:1
Андерлехт
окончен

В четвертом туре группового раунда Лиги конференций «Вест Хэм» победил в игре с бельгийским «Андерлехтом», забив два гола в первом тайме. Правда, во втором тайме «Андерлехт» отыграл один мяч, и шотландский наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес пожурил свою команду за то, что во втором тайме были сбавлены обороты.

- Я был очень доволен первым таймом, но не столь доволен второй половиной игры. Жаль, что не забили еще пару голов. Тем не менее, в целом я рад. Мы прогрессируем, - цитирует слова Мойеса BT Sport.  

Теперь «Вест Хэм» нужно добыть лишь одно очко, чтобы гарантировать себе первое место в группе. 

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Евро-Футбол.Ру,
Андерлехт Вест Хэм Дэвид Мойес
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