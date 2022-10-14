«Пюник» проиграл в Литве

В группе Н Лиги конференций всё окончательно запуталось после того, как аутсайдер группы, «Жальгирис», удачно сыграл против «Пюника». Литовцы выиграли первый тайм с запасом в два мяча, и этого было достаточно для победы - 2:1. У армян с пенальти отличился Араз Озбилиз.

«Пюник» второй с 6 очками, его соперник последний, набрав 4 балла.