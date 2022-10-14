«Пюник» проиграл в Литве

В группе Н Лиги конференций всё окончательно запуталось после того, как аутсайдер группы, «Жальгирис», удачно сыграл против «Пюника». Литовцы выиграли первый тайм с запасом в два мяча, и этого было достаточно для победы - 2:1. У армян с пенальти отличился Араз Озбилиз.
«Пюник» второй с 6 очками, его соперник последний, набрав 4 балла.
Протокол игры
|(1:0) Урега Фабьен23'
|(2:0) Ренан Соарес42'
|78'Озбилиз Араз (2:1)
Гертмонас Эдвинас•Мамич Петар•Павелич Марио•Любисавльевич Неманья• 78'Бопесу Жоэль•Кьеремех Франсис82' (Миличкович Марко (82') •Горобцов Николас•Буфф Оливер•Урега Фабьен90' (Ярусявичюс Густас (90') •Ойвуси Матиас82' (Казлаускас Донатас (82') •Ренан Соарес
Юрченко Давид•Кочук Евгений•Отубаньо Юсуф65' (Карапетян Александр (65') •Джуричич Лука65' (Диоп Дам (65') •Вакуленко Сергей• 74'Баранов Никита85' (Спировски Стефан (85') •Дашян Артак•Арутюнян Оганес•Братков Антон•Гонсалес Александр71' (Озбилиз Араз (71') •Карлос Джуниор II
13 октября. Стадион "ЛФФ" (Вильнюс).
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