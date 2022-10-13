«Днепр-1» на 90-й минуте всё же вырвал победу над соперником из Лихтенштейна

В четвёртом туре Лиги конференций «Днепр-1» играл против «Вадуца» и едва снова не потерял очки против команды из Лихтенштейна. Противники обменялись голами в середине первого тайма, и лишь на 90-й минуте Артём Довбик вырвал для украинцев победу - 2:1.

«Днепр-1» с 7 очками вышел на чистое второе место.