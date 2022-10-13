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Лига конференций

«Днепр-1» на 90-й минуте всё же вырвал победу над соперником из Лихтенштейна

13 Октября 2022 • 23:54 Комментировать
Вадуц
1:2
Днепр-1
окончен

В четвёртом туре Лиги конференций «Днепр-1» играл против «Вадуца» и едва снова не потерял очки против команды из Лихтенштейна. Противники обменялись голами в середине первого тайма, и лишь на 90-й минуте Артём Довбик вырвал для украинцев победу - 2:1.

«Днепр-1» с 7 очками вышел на чистое второе место.

Протокол игры  
Вадуц1:2Днепр-1
  25'Хамаче Янис (0:1)
(1:1) Elmin Rastoder30'  
  90'Довбик Артём (1:2)
Бюхель БенджаминFabio Fehr 46' (Ульрих Дарио ( 46') Gabriel IsikДжемайли АрбенитИодис КевинГаич Милан IIMerlin Hadzi 66' (Сасере Франклин ( 66') Фоссо Райан  54' 66' (Хаслер Николас ( 66') Добрас КристианДжокич Деян 87' (Зуттер Мануэль ( 87') Elmin Rastoder 76' (Чичек Тунахан ( 76')
Запасные: Anthony GoelzerGezim PepsiЧанде ДжионЛюхингер ЗимонГассер СедрикGabriel FoserAnes Omerovic
Макс ВалефАдамюк ВладимирEduard SarapiyСваток АлександрХамаче ЯнисБабенко Руслан 76' (Валентин Рубчинский ( 76'  78') Пихалёнок Александр 83' (Горбунов Сергей Олегович ( 83') Гуцуляк Алексей 60' (Громов Артём ( 60'  71') Балули Фарес 60' (Танчик Владимир ( 60'  63') Бланко Доминго 83' (Когут Игорь ( 83') Довбик Артём
Запасные: Юрчук ВалерийНикита КононовYakiv KinareykinРыбак ВладиславГабриэль Даль Тое БусанеллоЛогинов Сергей
13 октября. Стадион "Рейнпарк" (Вадуц).

 

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