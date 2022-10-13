«Днепр-1» на 90-й минуте всё же вырвал победу над соперником из Лихтенштейна

В четвёртом туре Лиги конференций «Днепр-1» играл против «Вадуца» и едва снова не потерял очки против команды из Лихтенштейна. Противники обменялись голами в середине первого тайма, и лишь на 90-й минуте Артём Довбик вырвал для украинцев победу - 2:1.
«Днепр-1» с 7 очками вышел на чистое второе место.
Протокол игры
|25'Хамаче Янис (0:1)
|(1:1) Elmin Rastoder30'
|90'Довбик Артём (1:2)
Бюхель Бенджамин•Fabio Fehr46' (Ульрих Дарио (46') •Gabriel Isik•Джемайли Арбенит•Иодис Кевин•Гаич Милан II•Merlin Hadzi66' (Сасере Франклин (66') •Фоссо Райан 54'66' (Хаслер Николас (66') •Добрас Кристиан•Джокич Деян87' (Зуттер Мануэль (87') •Elmin Rastoder76' (Чичек Тунахан (76')
Макс Валеф•Адамюк Владимир•Eduard Sarapiy•Сваток Александр•Хамаче Янис•Бабенко Руслан76' (Валентин Рубчинский (76') • 78'Пихалёнок Александр83' (Горбунов Сергей Олегович (83') •Гуцуляк Алексей60' (Громов Артём (60') • 71'Балули Фарес60' (Танчик Владимир (60') • 63'Бланко Доминго83' (Когут Игорь (83') •Довбик Артём
13 октября. Стадион "Рейнпарк" (Вадуц).
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